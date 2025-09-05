İzmir’in uzun yıllardır çevre gündeminde tartışmalara neden olan Harmandalı çöplüğü, Danıştay’ın nihai kapatma kararıyla resmen devre dışı bırakıldı. Ancak bu kararın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bulduğu “geçici” çözüm, hem hukuksal hem de çevresel açıdan yeni bir krize yol açtı.

Çöp dökümü Karateki’ye taşındı

Belediye, kentin tonlarca çöpünü Tire’nin Karateki Mahallesi’ndeki mera vasfındaki araziye yönlendirdi. Bölge halkı ve çevre örgütlerinin sert tepkisine neden olan bu uygulama, kısa sürede merkezi yönetimin de dikkatini çekti.

Bakanlıktan uyarı ve para cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Karateki’deki dökümün “vahşi depolama” niteliğinde olduğunu vurgulayarak belediyeye idari para cezaları kesti. Ancak tüm bu uyarılara rağmen çöp dökümünün sürmesi, İzmir’deki çevre krizini daha da derinleştirdi.

Jandarmadan suçüstü operasyonu

Yürütülen adli soruşturma kapsamında jandarma ekipleri bugün bölgede operasyon düzenledi. Çöp dökümü yapılan alana baskın yapan ekipler, 7 kamyon şoförünü ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Şoförler serbest bırakıldı, faaliyet son buldu

İfadeleri alınan kamyon şoförleri serbest bırakıldı. Ancak jandarmanın fiziki müdahalesiyle bölgede yürütülen yasa dışı döküm faaliyetleri sonlandırıldı.

İzmir’de çöp sorunu giderek derinleşiyor

Harmandalı çöplüğünün kapatılması sonrası ortaya çıkan bu kriz, İzmir’de çöp yönetimi ve çevre politikalarının yeniden tartışılmasına yol açtı. Hem yerel yönetim hem de merkezi idarenin sürece nasıl çözüm üreteceği, önümüzdeki günlerde İzmir’in gündeminde ilk sıralarda yer alacak.