Son Mühür - Mart ayında ABD Başkanı tarafından aday gösterilen Seval Öz’ün ismi, Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesi’ne iletilmişti. Beyaz Saray, Öz’ün özellikle otonom ve sürücüsüz araç teknolojilerindeki uzmanlığının bu pozisyon için belirleyici rol oynadığını belirtmişti. ABD Kongresi’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, atama süreci tamamlanan Seval Öz, bugünden itibaren Ulaştırma Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısı (Assistant Secretary düzeyinde) olarak görevine resmen başladı.

Seval Öz kimdir?

2011–2014 yılları arasında Google’ın sürücüsüz araç geliştirme programında liderlik yapan Seval Öz, bu alandaki öncü çalışmalarıyla dikkat çekti. ABD teknoloji sektöründe tanınan bir isim olan Öz, otonom sürüş teknolojileri konusunda 10 farklı patentin sahibi. Son olarak, gelişmiş sürücü destek sistemleri üreten MicroVision Inc. şirketinin yönetim kurulunda yer aldı. 2016 yılında TurkOfAmerica dergisi tarafından “En Etkili 30 Türk Kadın” arasında gösterilen Öz’ün, Ulaştırma Bakanlığı’ndaki yeni görevinde teknolojik dönüşüm, yapay zekâ destekli ulaşım sistemleri, otonom araçların düzenlenmesi ve ulaşım altyapısının dijitalleşmesi gibi stratejik alanlara odaklanması bekleniyor.