Norveç’in başkenti Oslo’nun merkezinde meydana gelen patlama büyük endişe yarattı. Polis, olay yerinde incelemelerini sürdürürken, bölgede daha fazla patlayıcı olabileceği ihtimaline karşı halktan uzak durmaları istendi.

Patlama üniversite ve saraya yakın bölgede oldu

Reuters’ın aktardığı bilgilere göre patlama, üniversite kampüsünün hemen yakınında ve kraliyet sarayı ile İsrail Büyükelçiliği’ne yaklaşık 500 metre mesafede gerçekleşti. Olay yerinde şimdilik herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Polis: “Olay yerinden uzak durun”

Norveç polisi, patlamaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, bölgede daha fazla patlayıcı bulunma ihtimaline karşı vatandaşların güvenlik şeridini aşmamaları ve olay yerinden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Acil durum mesajı gönderildi

Patlamanın ardından yetkililer, Oslo’daki sakinlerin cep telefonlarına acil durum uyarı mesajı gönderdi. Mesajda, vatandaşlardan dikkatli olmaları ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uymaları istendi.

