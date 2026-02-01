Gustavo Petro, uluslararası gündemi sarsan açıklamalarında ABD eski Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yu hedef aldı. Petro’nun sözleri, uluslararası hukuk ve siyasi sorumluluk tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

“Tutuklama yapılmamasının nedeni Epstein dosyalarında”

Petro, Netanyahu’nun Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan bir lider olduğunu öne sürerek, bu yönde neden bir tutuklama adımı atılmadığına ilişkin dikkat çekici iddialarda bulundu. Petro, söz konusu durumun kamuoyunda “Epstein dosyaları” olarak bilinen belgelerle bağlantılı olduğunu iddia etti.

Ağır iddialar ve sert ifade

Kolombiya Devlet Başkanı, açıklamasında Trump’a hitap ederek, belirli çevrelerin geçmişte birlikte hareket ettiğini ve bu nedenle hukuki süreçlerin işletilmediğini savundu. Petro’nun kullandığı sert ifadeler, uluslararası siyasette yankı uyandırdı.

Uluslararası hukuk vurgusu

Petro’nun açıklamaları, devlet liderlerinin uluslararası hukuka tabi olup olmadığı ve büyük güçlerin bu süreçlerdeki rolü üzerine tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Açıklamada, uluslararası kurumların tarafsızlığı ve etkinliği de dolaylı olarak sorgulandı.

“Direneceğiz” mesajı

Kolombiya Devlet Başkanı, konuşmasının sonunda “Direneceğiz” ifadesini üç kez yineleyerek, baskı ve çifte standart olarak nitelendirdiği uygulamalara karşı siyasi duruşlarını sürdürecekleri mesajını verdi.