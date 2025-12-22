Son Mühür/ Beste Temel- Türkiye turizminin tanıtım stratejilerine yön veren en önemli kurum olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) yönetim kurulu seçimlerinde, Ege Bölgesi’nin güçlü temsilcisi Mehmet İşler zaferle ayrıldı. 21 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen ve sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği seçimler sonucunda, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, TGA Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Sektörün geleceği için kritik öneme sahip olan bu görev, Ege turizminin uluslararası arenadaki temsil gücünü artırma yolunda stratejik bir adım olarak nitelendiriliyor.

Ege turizminin birleşik gücü sandığa yansıdı

TGA’nın Konaklama Tesisleri kategorisinde Ege Bölgesi'ni temsil etmek üzere adaylığını koyan Mehmet İşler, seçimlerde elde ettiği yüksek oy oranıyla bölgesel bir iradenin temsilcisi olduğunu kanıtladı. Seçim sonrası yaptığı değerlendirmelerde İşler, bu başarının bireysel bir zaferden ziyade kolektif bir emeğin ürünü olduğunu vurguladı. Başta TÜROFED ve ETİK olmak üzere, SKAL İzmir Kulübü ve ÇEŞTOB gibi bölgenin köklü turizm dernek ve birliklerinin ortak bir vizyon etrafında kenetlenmesi, sandıktan çıkan güçlü iradenin temelini oluşturdu. İşler, sektörün her kademesindeki işletmecinin bu süreçte gösterdiği dayanışmanın altını çizerek, Ege'nin sesini Ankara'da duyurmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Tanıtım stratejilerinde yeni dönem: Ortak akıl vurgusu

Mehmet İşler, seçimlerin geride kalmasıyla birlikte asıl işin şimdi başladığını belirterek tüm sektöre birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Aday olan veya olmayan ayrımı yapmaksızın, turizm camiasının tüm paydaşlarıyla "ortak akıl" prensibi çerçevesinde hareket edeceklerini ifade eden İşler, sektörün yarınlarını inşa etmek için güzellikler üretme zamanının geldiğini dile getirdi. Ege ve İzmir turizminin son yıllardaki durağan grafiğini yukarı taşımayı hedeflediğini belirten yeni yönetim kurulu üyesi, yerel dinamikleri TGA’nın merkezi tanıtım bütçesi ve stratejileriyle entegre ederek bölgeye hak ettiği önceliği kazandırmak için tüm enerjisiyle çalışacağının sözünü verdi.

Dayanışma ve teşekkür mesajıyla yeni görevine başladı

Mesajında duygusal ifadelere de yer veren Mehmet İşler, seçim sürecinde kendisine destek veren tüm dostlarına ve çalışma arkadaşlarına şükranlarını sundu. Özellikle TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı ve yönetim kurulu üyelerinin desteğinin kendisine güç verdiğini belirten İşler, sağlık sorunlarına rağmen sandık başına gitme iradesi gösteren veya sosyal medya üzerinden gönüllü olarak kampanyasına destek veren turizmcilerin gösterdiği fedakarlığı asla unutmayacağını söyledi. 40 yılı aşan sektörel tecrübesini şimdi TGA çatısı altında tüm Türkiye ve özelinde Ege Bölgesi için kullanacağını ifade eden İşler, temsil görevini layıkıyla yerine getirmek adına şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı sergileyeceğini vurguladı.