Son Mühür/ Beste Temel - Kuzey Yarımküre’de yılın en uzun gecesi ve kış gündönümü olarak kabul edilen 21 Aralık’ta, “Işığını Al Gel” sloganıyla En Uzun Gece Koşusu düzenlendi. Etkinlikte 6 bin 500 metrelik parkurda 2 bin koşucu ve 500 bisikletli yer aldı.

Start 21.12’de verildi

Koşu öncesinde katılımcılar Saat Kulesi önünde ısınma yaptı. Start, saat 21.12’de Konak Vapur İskelesi önünden verildi. Vücutlarına sardıkları ışıklar, ışıklı şapkalar ve kostümlerle koşuya katılan İzmirliler, gece boyunca renkli görüntüler oluşturdu.

Sahil hattında ışıklı parkur

Etkinlik, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı paralelindeki bisiklet ve yürüyüş yolu üzerinden gerçekleştirildi. Parkur, İnciraltı Kent Ormanı Engelliler Parkı’nda sona erdi.

Anı madalyası verildi

Koşunun ardından katılımcılara anı madalyası takdim edildi. İnciraltı Kent Ormanı Engelliler Parkı’nda düzenlenen etkinliklerle gece, müzik ve eğlence eşliğinde tamamlandı.