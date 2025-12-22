Son Mühür- Konak AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediyesi’nin kamuoyuna “vizyon projesi” olarak tanıtılan C vitaminli su makinelerine sert sözlerle yüklendi. Başdaş, büyük vaatlerle duyurulan projenin çalışmadığını ve kamu kaynaklarının boşa harcandığını savundu.

“VİZYON PROJESİ DEĞİL, FİYASKO”

Başdaş, şebeke suyunun C vitaminli suya dönüştürüleceği iddiasıyla tanıtılan projenin hayata geçirilemediğini belirterek, “Yüzlerce makine alındı, sonra sessiz sedasız toplatıldı. Toplanamayan, hâlâ sokaklarda duran birçok makine var” dedi.

“MAKİNE VAR, REKLAM VAR; HİZMET YOK”

Projede tanıtım ve reklamın öne çıktığını ifade eden Başdaş, “Makine var, reklam var, umut vardı… Ama sonuç ortada. Çalışmıyor, işlemiyor, elde patladı” sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.

“KAMU KAYNAKLARI BOŞA HARCANDI”

Konaklıların kaynaklarının sonuç vermeyen projelere aktarıldığını öne süren Başdaş, “Konaklıya hizmet yerine bozuk otomata para bağlayan bir anlayışla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

“BU MAKİNE KONAK’IN DEĞİL”

Söz konusu cihazların Konak’ın ihtiyaçlarına cevap vermediğini dile getiren Başdaş, “Bu makine Konak’ın değil, beceriksizliğin simgesi oldu” dedi.

“HESABINI SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Açıklamasının sonunda denetim vurgusu yapan Başdaş, “Konak sahipsiz değil. Konaklıların kaynaklarını boş işlere harcamayın. Hesabını sormaya devam edeceğiz” diye konuştu.