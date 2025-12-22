Son Mühür / Osman Günden - Boğaziçi Üniversitesi tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenen Boğaziçi Çevre Ödülleri, Güney Kampüs’te yer alan Albert Long Hall’de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Sürdürülebilirlik alanında fark yaratan çalışmaları görünür kılmayı amaçlayan organizasyonda, çevreye duyarlı kişi ve kurumlar “yeşil gelecek” vizyonu etrafında bir araya geldi.

Akademi, kamu ve özel sektör aynı vizyonda buluştu

Törende akademi dünyasından temsilciler, kamu kurumları, özel sektör yetkilileri ve çevre gönüllüleri yer aldı. Çevre bilincinin yaygınlaştırılmasını hedefleyen ödül programı, sürdürülebilirlik alanında yürütülen başarılı uygulamaları kamuoyuyla buluşturdu.

“Geleceğe Nefes Özel Ödülü” İzmir İtfaiyesi’ne

Organizasyonda verilen “Geleceğe Nefes Özel Ödülü”, çevreye duyarlı çalışmaları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na takdim edildi. Ödül törenine İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz ile birlikte ilgili şube müdürleri katıldı.

Korkmaz: “Bu ödül sahadaki emeğin karşılığıdır”

Ödülü teslim alan İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, bu anlamlı ödüle layık görülmekten büyük onur duyduklarını ifade etti. 2025 yılının yangınlar, sel ve su baskınları gibi afetler nedeniyle İzmir için oldukça zorlu geçtiğine dikkat çeken Korkmaz, itfaiye personelinin bu süreçte büyük bir özveriyle görev yaptığını vurguladı.

“Temiz bir İzmir için 7/24 görev başındayız”

Zorlu koşullarda sahada görev yapan tüm yöneticilere ve meslektaşlarına teşekkür eden Korkmaz, “Havası, suyu, toprağı ve ormanları tertemiz bir İzmir için 7 gün 24 saat çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

17 kategoride çevreye duyarlı isimler ödüllendirildi

Boğaziçi Çevre Ödülleri kapsamında bu yıl 17 farklı kategoride çevreye duyarlı kişi ve kurumlar belirlendi. Yaklaşık 450 bin halk oyu ile jüri değerlendirmesinin birlikte ele alınması sonucu seçilen isimlere ödülleri törenle takdim edildi.

Çevre bilincine güçlü mesaj

Tören, çevreye duyarlı politikaların ve uygulamaların desteklenmesi gerektiğine dikkat çekerken, kamu kurumlarının sürdürülebilirlik alanındaki rolünün önemini bir kez daha gözler önüne serdi.