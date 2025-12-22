Son Mühür / Osman Günden - Menemen’de yaklaşık bir asırdır gündemde olan kent müzesi projesinde tarihi bir eşik aşıldı. Uzun yıllar plan aşamasında kalan ancak hayata geçirilemeyen müze fikri, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın göreve gelmesiyle somut bir projeye dönüştü. Yıkılan Menemen Hükümet Konağı, kendi yerinde aslına uygun şekilde yeniden inşa edilerek kent müzesi olarak hizmet verecek.

Kadim geçmiş müze çatısı altında korunacak

Antik çağlardan bu yana önemli bir yerleşim merkezi olan Menemen, yüzlerce yıllık camileri, hanları, kiliseleri ve köklü çömlekçilik geleneğiyle zengin bir kültürel mirasa sahip. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren basında da yer bulan ancak bugüne kadar gerçekleştirilemeyen kent müzesi hayali, bu projeyle birlikte gerçeğe dönüşmeye hazırlanıyor.

Binlerce eser şimdiden arşivde toplandı

Başkan Aydın Pehlivan’ın göreve gelmesinin ardından kurulan Menemen Belediyesi Kent Arşivi ve Müzesi’nde, büyük bölümü bağış yoluyla olmak üzere bugüne kadar 4 bin 300 obje ve 2 bin 500 yazılı materyal kayıt altına alındı. Toplanan bu eserlerle birlikte, müzenin fiziki olarak kurulması için gerekli hazırlıklar da tamamlandı.

Tarihi Hükümet Konağı aslına uygun yeniden yapılacak

Müze binası, 1886 yılında hizmete giren ve 1984’te yıkılan Menemen Hükümet Konağı’nın bulunduğu alanda inşa edilecek. Rekonstrüksiyon yöntemiyle hayata geçirilecek yapı; bodrum katıyla birlikte üç katlı, cumbalı ve özgün mimarisine sadık bir şekilde tasarlandı. Projenin, Menemen’in tarihi siluetine önemli katkı sunması bekleniyor.

Tarihi merkez turizme kazandırılacak

Bedesten, Taşhan, Mahkeme Camii ve Gazez Camii gibi birçok tarihi yapının yer aldığı bölgede yürütülen sokak sağlıklaştırma çalışmalarının da tamamlanmasıyla, müzenin çevresiyle birlikte kentin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor. Proje, Menemen’in kültürel hafızasını geleceğe taşıyan önemli bir adım olarak görülüyor.

Pehlivan: “Neredeyse bir asırlık hayali gerçeğe dönüştürüyoruz”

Projenin Menemen’in kimliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Aydın Pehlivan, “Menemen, antik çağlardan 8 bin yıllık çömlekçilik geçmişine, Türk-İslam eserlerinden günümüze ulaşan kültürel dokusuna kadar ruhu olan bir kent. Böyle bir kentin bugüne kadar müzesiz kalması kabul edilemezdi” dedi.

“İhale sürecinin ardından inşaata başlanacak”

Kent Arşivi ve Müzesi’nin kısa sürede büyük bir koleksiyona ulaştığını ifade eden Pehlivan, müze binasının yapımı için ön çalışmaların tamamlandığını belirterek, “Çok kısa süre içinde ihale ve yer tesliminin ardından müze binamızın inşasına başlanacak” açıklamasında bulundu.

Destek veren kurumlara teşekkür

Başkan Pehlivan, projeye verdikleri katkılar nedeniyle Süleyman Elban ve Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz’a teşekkür ederek, “Neredeyse 95 yıllık bir hayalin gerçeğe dönüşmesine sundukları katkıyı Menemenliler olarak unutmayacağız. Bu eseri ilçemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.