İzmir’in kıyı şeridinde düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen denetimler aralıksız devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Karaburun ve Foça ilçelerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, aralarında çocukların da bulunduğu toplam 56 düzensiz göçmen kontrol altına alındı. Operasyonlar neticesinde göçmenlerin güvenli bir şekilde karaya çıkarıldığı bildirildi.

Karaburun açıklarında sürüklenen bottan yardım çağrısı

Ege Denizi'nin Karaburun açıklarında seyreden bir lastik bot, motor arızası yapınca denizin ortasında mahsur kaldı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan botun içerisindeki göçmenlerin yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı hızla harekete geçti. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, denizde zor anlar yaşayan ve içinde 2'si çocuk olmak üzere toplam 31 kişinin bulunduğu botu güvenli bir noktaya çekti. Ekiplerin profesyonel müdahalesi sayesinde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadan göçmenlerin tahliyesi gerçekleştirildi.

Foça'da durdurulan botta 25 kişi yakalandı

Günün bir diğer operasyonu ise İzmir’in turistik ilçesi Foça açıklarında kaydedildi. Deniz üzerinde şüpheli bir lastik botun ilerlediği bilgisini alan Sahil Güvenlik unsurları, rotayı ilgili bölgeye çevirdi. Kısa sürede tespit edilen bot, güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Bot içerisinde yapılan kontrollerde, 6’sı çocuk yaşta olan toplam 25 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı. Yasa dışı yollarla deniz seyrine çıkan grubun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İşlemlerin ardından il göç idaresine sevk edildiler

Sahil Güvenlik ekiplerince denizden alınarak kıyıya getirilen toplam 56 kişi, gerekli insani yardımların yapılmasının ardından resmi sürece tabi tutuldu. Kimlik tespitleri ve sağlık kontrolleri tamamlanan göçmenler, bölgedeki işlemlerinin sona ermesiyle birlikte İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Yetkililer, deniz sınırlarında düzensiz göç hareketliliğine karşı izleme ve müdahale faaliyetlerinin 7/24 esasına göre titizlikle sürdürüleceğini vurguladı.