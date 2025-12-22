Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesinin ardından gençlere yönelik çalışmalarını artırdı. Kentte hayata geçirilen politikalarla gençlerin kariyer planlaması yapabildiği, barınma sorununa çözüm bulabildiği ve geleceğe daha güvenle baktığı bir ekosistem oluşturuldu.

İstihdama açılan yeni kapı

Genç İzmir öncülüğünde başlatılan NEET (Ne Eğitimde Ne İstihdamda) hareketi ile iş gücü piyasasının dışında kalan gençler için yeni fırsatlar sağlandı. Bu kapsamda yürütülen “İzmir Seninle Projesi”, yılın öne çıkan çalışmaları arasında yer aldı.



Bilim Virüsü iş birliğiyle yürütülen projede, 22-28 yaş arası üniversite mezunu ancak iş yaşamına katılamamış 200 genç kapsamlı bir eğitim programına alındı. “Kariyerin Startupı”, “Dijital Okuryazarlık” ve “Duygusal Dayanıklılık” başlıkları altında 21’inci yüzyıl yetkinlikleri kazandırılan gençler, yapay zekâ destekli mülakat simülasyonları ve mentörlük programlarıyla iş dünyasına hazırlandı.

İzmir’e gelen öğrenciler güvende

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik koşullardan en çok etkilenen üniversite öğrencileri için barınma desteğini sürdürdü. “İzmir Gençlere Kucak Açıyor” projesi kapsamında Örnekköy Sosyal Tesisleri’nde kalan üniversiteli kız öğrenciler için barınma ücretlerine bu yıl da zam yapılmadı. Aylık 2 bin TL bedelle, kahvaltı ve akşam yemeğinin dâhil olduğu güvenli, konforlu ve düzenli bir barınma imkânı sağlandı.

Sanattan teknolojiye geniş eğitim yelpazesi

Genç İzmir merkezleri, yıl boyunca gençlerin akademik ve kişisel gelişimine yönelik çalışmalar yürüttü. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için TYT Matematik Kursu açıldı. Konservatuvar Hazırlık Kursları ile sanat alanında kariyer hedefleyen gençlere destek sunuldu.

Merkezlerde ayrıca temel arduino eğitimleri, İngilizce ve Japonca kursları ile konuşma kulüpleri düzenlenerek gençlerin teknoloji ve yabancı dil alanlarında gelişimi teşvik edildi.

Kararlarda gençlerin sözü var

Gençlerin karar alma süreçlerine katılımını sağlamak amacıyla GoFor (Gençlik Örgütleri Forumu) iş birliğiyle Yerel Gençlik Politikası Programı başlatıldı. Bunun yanı sıra Foça’da “Gençlik Hakları” temalı gençlik kampı düzenlendi. Kamp süresince gençler, forumlar, söyleşiler ve atölyeler aracılığıyla görüş ve önerilerini paylaşma imkânı buldu.

Yol haritasını gençler belirledi

“Gençler İzmir’i Geziyor” ve “Genç Adım ile Kent Turları” etkinlikleriyle gençler kentin tarihi ve kültürel mirasını rehberler eşliğinde tanıdı. “Mahallede Dayanışma Var” projesi kapsamında dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara gönüllü destek sağlandı. “Nesiller Arası Proje Yazma Eğitimi” ile kuşaklar arası etkileşim güçlendirilirken, “Gençlik Eylem Planı Çalıştayı” ile İzmir’in gençlik politikalarının yol haritası gençlerin katkılarıyla oluşturuldu.