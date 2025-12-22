Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli çocukların kent yaşamına katılımını artıran ve aileleriyle birlikte sosyal bağlarını güçlendiren çalışmalarına bir yenisini ekledi. Kasım ayında başlayan ve altı hafta süren “Patili Dostumuz: Kentsel Yaşamda Destekleyici Etkileşimler” projesi başarıyla tamamlandı.

Üç daire başkanlığından ortak çalışma

Proje; Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirildi. Engelli çocukların sosyal gelişimini desteklemeyi, hayvan refahını önceleyen bir yaklaşımı benimsemeyi ve insan–hayvan etkileşimini güçlendirmeyi hedefleyen çalışma, İnciraltı Hortikültürel Terapi Bahçesi’nde gerçekleştirildi.

Çocuklar hayvanlar ve doğayla birebir temas kurdu

Altı hafta boyunca düzenlenen etkinliklerde çocuklar; sürüngen türlerini ve küçük kemirgenleri yakından tanıdı, Pako Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Sosyal Yaşam Kampüsü’nden getirilen köpeklerle vakit geçirdi. Doğal Yaşam Parkı’nda lemur besleyen minikler, mevsime uygun fide dikimi yaptı; kuş yuvası yapımı ve boyama gibi etkinliklerle doğayla bağ kurdu.

Proje 2026 yılında da sürecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yoğun ilgi gören projenin 2026 yılında da devam edeceğini açıkladı. Ailelerin ve çocukların projeden duyduğu memnuniyetin, çalışmanın sürdürülebilirliği açısından önemli bir gösterge olduğu vurgulandı.

Aileler ve çocuklar son etkinlikte buluştu

Projenin final haftasında çocuklar ve aileleri İnciraltı Kent Ormanı’nda bir araya geldi. Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Gökhan Özdemir ve belediye bürokratları katıldı. Buluşmada ailelere katılım sertifikaları verilirken, yeni yıl pastası da kesildi.

Okyay: “Birlikte daha çok olmamız gerekiyor”

Programda konuşan Prof. Dr. Pınar Okyay, “Birlikte daha çok olmamız gerekiyor. Kentimizin çok büyük olanakları var. Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın da selamlarını iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Özdemir: “Hayvan–insan dostluğunu güçlendirdik”

Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Gökhan Özdemir, proje sürecine ilişkin değerlendirmesinde, “Altı hafta boyunca her pazar engelli çocuklarımız ve aileleriyle bir araya geldik. Çocuklarımız köpekleri sevdi, Doğal Yaşam Parkı’nda farklı canlılarla tanıştı, bitki dikti ve gelişimlerine tanıklık ettik. 2026’da da devam edecek bir proje” dedi.

Hızlı: “Ailelerle birlikte yürütülen bir çalışma oldu”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı ise projenin katılımcı yönüne dikkat çekerek, “Bu proje engelli çocuklar ve aileleriyle birlikte yürütüldü. Çocukların kent yaşamına daha aktif katılımı ve hayvanlarla, bitkilerle sıcak temas kurması sağlandı” diye konuştu.

Ailelerden projeye tam not

Projeye kızı Nehir Bakış ile katılan Cesur Bakış, etkinliklerin çocukların gelişimine büyük katkı sağladığını belirterek, “Kızım toprağa ve hayvanlara dokunamıyordu. Bu süreçte korkuları azaldı, fidan dikmeyi ve hayvanları sevmeyi öğrendi” dedi.

Engelli kızı Ebrar Akman ile projeye katılan Mustafa Akman da “Çocuklarımızın korkuları kırıldı, sosyal gelişimleri hızlandı. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.