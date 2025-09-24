Son Mühür- Ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler, şarkıcı Hadise ile yaptığı ani evlilik ve yalnızca 5 ay süren boşanma süreciyle uzun süre gündemde kalmıştı. Sessiz sedasız nikâh masasına oturan ve aynı hızla ayrılan çiftin ardından Dinçerler, bu kez özel hayatıyla yeniden manşetlere taşındı.

Miss Turkey finalistiyle adı anıldı

Geçtiğimiz günlerde Dinçerler’in, Miss Turkey 2022 finalistlerinden genç model Selver Mira Atagül ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Magazin kulislerinde dolaşan bu söylentiler kısa sürede dikkat çekmişti.

Bebek’te görüntülendiler

İkili, önceki gün İstanbul Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı. Samimi halleriyle dikkat çeken Mehmet Dinçerler ve Selver Mira Atagül’ün bu görüntüleri, haklarında çıkan aşk iddialarını doğrular nitelikte oldu.