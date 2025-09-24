Nagihan Karadere’den Turabi itirafı: "Sevgili olsam..."

Son Mühür- Programda Tuğba Ekinci’nin, “Survivor’dan en çok beğendiğin kimdi?” sorusuna yanıt veren Karadere, şu ifadeleri kullandı:

“Turabi ile o dönem sevgili olmak isterdim. Bizi çok birbirimize yakıştırıyorlardı. Çok adam adamdır, maçodur, tuttuğunu koparan bir insandır. Kadınına çok değer verir. Aramızda iki yaş fark var. Survivor’dan kiminle sevgili olursun diye sorulsa, o dönem Turabi derdim. Ama aramızda bir şey olmadı, o benim dostum, kardeşim.”

“Turabi benim için kavga etmişti”

Nagihan Karadere, konuşmanın devamında Turabi’nin yıllar önce kendisi için kavga ettiğini anlatarak, ona duyduğu özel değeri şu sözlerle dile getirdi:

“Benim için çok özeldir. Survivor bir yanadır, Turabi bir yanadır. Çok severim, çok değer veririm.”

“Çok değer verdiğim bir dost”

Karadere, Turabi’yi dost ve kardeş olarak gördüğünü, aralarında hiçbir aşk ilişkisi olmadığını vurgularken, “Ama insan olarak çok değer verdiğim biridir. Hayatımda ayrı bir yeri vardır” ifadelerini kullandı.