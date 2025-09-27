Mehmet Aslantuğ'un konuşması geceye damga vurdu: “Ödülümü Zeydan Başkan'a ithaf ediyorum”

Son Mühür- Doğum günüyle aynı güne denk gelen törende ödülünü alan Mehmet Aslantuğ, tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a selam gönderdi.

“Keşke bu ödülü doğum günümde Zeydan Karalar’ın elinden alsaydım” diyen Aslantuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ödülümü, haklarında soruşturma görev başındayken de yapılabilecekken, çifte standartla özgürlükleri elinden alınmış; bu ülkeye hizmet etmek isteyen Zeydan Başkan ve benzeri isimler adına alıyorum.”

Sanat yolculuğunun 40 yıla yaklaştığını vurgulayan Aslantuğ, hayatın kendisine cömert davrandığını ve buna minnettar olduğunu ifade ederek, “Birlikte olacağımız daha güzel günler gelecek” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Meral Orhonsay sağlık sebebiyle katılamadı

Onur Ödülü’ne layık görülen bir diğer isim Meral Orhonsay oldu. Sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan usta oyuncu adına festival yönetimi ödülü takdim etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Sanat, barış ve umudun dili”

Törenin açılışında konuşan Başkan Vekili Güngör Geçer, festivalin bu yılki temasının barış ve özgürlük olduğunu hatırlattı.

“Zor zamanlardan geçtiğimiz bugünlerde bizler savaşlara karşı barışı, adaletsizliğe karşı hukuku, haksızlıklara karşı adaleti savunuyoruz. Sinema bu arayışın en güçlü dilidir” diyen Geçer, ödül sahiplerinin sinemaya ve topluma katkılarına dikkat çekti.

Geçer ayrıca, Zeydan Karalar’ın cezaevinde olmasına rağmen festivalin devam etmesi yönünde kararlılık gösterdiğini belirterek sanatın birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Adana Altın Koza Film Festivali, bu yıl da sinema dünyasının önemli isimlerini ağırlarken, toplumsal mesajlarıyla da dikkat çekti. Onur ödülleri, hem sanatın hem de özgürlük ve barış mücadelesinin simgesi olarak öne çıktı.