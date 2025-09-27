Son Mühür- Edirne’de düzenlenen Yaşayan Miras ve Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivalleri kapsamında sahne alan sanatçı Kıraç, konseriyle büyük beğeni topladı. Söğütlük Millet Bahçesi’nde gerçekleşen etkinlikte Kıraç, sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran Edirneliler, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek coşkulu anlar yaşadı.

Konserin duygusal anı

Konserin son bölümünde sahnesine duygusal bir an damga vurdu. Kıraç, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’yü anarak sevenlerine başsağlığı diledi.

“Roman müziğini hakkıyla söylüyordu”

Sanatçı, sahneden yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:



“Dün aramızdan ayrılan Güllü için Allah rahmet eylesin diyorum. İlk çıktığında hatırlıyorum, çok sempatikti. Roman müziğini hakkıyla söylüyordu. Allah rahmet eylesin, sevenlerinin de başı sağ olsun.”

Kıraç’ın sözleri, izleyicilerden büyük alkış aldı. Konserde hem sanat hem de vefa duygusu bir arada yaşandı.