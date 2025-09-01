Son Mühür- Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ile başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah, son dönemde sıkça aşk iddialarıyla anılıyor.

İkilinin Fenerbahçe’de bir restoranda yemek yediği sırada otoparkta görüntülenmesi, magazin gündemine damga vurmuştu.

“Otoparkta yemek” detayı olay oldu

Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın aktardığına göre; ikili restoranda yer bulamayınca ilginç bir çözüm buldu. Dağıstanlı, “Kimseye yakalanmamak için restoranın otoparkına masa kurdurup yemek yediler. Ancak görüntülenmekten kaçamadılar” ifadelerini kullandı.

Farah Zeynep Abdullah: "Romantik kaçamak"

Olayın basına yansımasının ardından Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Abdullah, “Mekanda yer yoktu” diyerek iddialara esprili bir dille yanıt verdi. Ayrıca Instagram’da “Romantik kaçamak” notuyla otopark masasını ti’ye aldı.

Aşk söylentileri güçleniyor

İkilinin bu görüntüleri, uzun süredir gündemde olan aşk iddialarını daha da alevlendirdi. Daha önce birlikte verdikleri pozlarla dikkat çeken Abdullah ve Özoğuz’un samimi anları, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.