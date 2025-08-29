Son Mühür- Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı Gülseren Ceylan ile dün akşam nikah masasına oturdu. Yeniköy’deki evinde gerçekleşen sade törene Erbil’in çocukları da katıldı. Ancak ertesi sabah yaptığı hareket, düğünden daha fazla konuşuldu.

Ertesi gün Tiktok’ta para topladı

Nikahın üzerinden henüz 24 saat geçmeden Mehmet Ali Erbil, bu kez sosyal medyadaki davranışıyla gündeme geldi. Sabah saatlerinde TikTok hesabından canlı yayın açan Erbil, kullanıcıların gönderdiği hediyeleri “takı” olarak kabul etti. Esprili tavırlarıyla dikkat çeken ünlü isim, izleyicilerden gelen bağışlarla adeta düğün sonrası takı törenini dijital ortama taşıdı.

Sosyal medyada büyük tepki

Erbil’in canlı yayındaki bu tavrı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kimi kullanıcılar durumu eğlenceli bulurken, kimileri ise tepki gösterdi. Özellikle “nikahın ertesi sabahı böyle bir hareket normal mi?” ve “bence ciddiyetsizlik” yorumları öne çıktı.

Daha önce de gündem olmuştu

Sıra dışı çıkışlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Mehmet Ali Erbil, bu kez de “düğün sonrası takı törenini” sosyal medyaya taşıyarak adından söz ettirdi. Tartışmalara rağmen yayının binlerce kişi tarafından izlendiği öğrenildi.