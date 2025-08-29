Son Mühür- Manifest konserinde sahnedeki enerjiyi paylaşan kalabalık, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken ortalık bir anda karıştı. Henüz kimlikleri belirlenemeyen iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Gerginliğin yükselmesiyle birlikte tokatlar havada uçuştu. o anlarda bir erkek izleyicinin genç bir kıza tokat atması, tepki topladı.

Küfür ve şiddet kameraya yansıdı

Olay anı, konser alanında bulunan izleyiciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde tarafların birbirine küfür ve argo ifadelerle saldırdığı, ardından tokatlı şiddetin yaşandığı görüldü. Görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Olayın nedeni belirsiz

Kavganın neden çıktığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak iddialara göre tartışma iki grup arasında aniden başladı. Çevredeki diğer izleyicilerin araya girmesiyle kavganın daha fazla büyümeden sonlandırıldığı öğrenildi.

Sosyal medyada büyük yankı

Tokatlı kavga görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kullanıcı, konser alanındaki güvenlik önlemlerini eleştirdi. İzleyiciler, eğlencenin gölgelendiğini belirterek organizasyona tepki gösterdi.