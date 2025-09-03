Son Mühür- Çiftin nikahı 28 Ağustos’ta İstanbul’da, aile arasında düzenlenen mütevazı bir törenle gerçekleşti. Ev ortamında yapılan nikahta yalnızca yakın çevre hazır bulundu. Çiftin mutlu anları ise sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşıldı.

Sosyal medyanın gündemi

Nikahın ardından kamuoyunda en çok konuşulan detay, çift arasındaki yaş farkı oldu. Mehmet Ali Erbil’in 43 yaşındaki büyük kızı Sezin ve 29 yaşındaki küçük kızı Yasmin’in yaşları, eşi Gülseren Ceylan’dan büyük olmasıyla dikkat çekti. Bu durum sosyal medyada geniş yankı buldu ve çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlara konu edildi.

Erbil’den esprili yanıt

Yaş farkına ilişkin yapılan eleştiriler üzerine Mehmet Ali Erbil’den esprili bir açıklama geldi. Takipçilerinin “Aradaki fark sorun değil mi?” sorusuna yanıt veren Erbil, “Aramızdaki yaş farkı 40 alt tarafı! Rakamların önemi var mı arkadaşlar, sadece rakam!” ifadelerini kullandı.