Son Mühür - Süper Lig’in güçlü takımlarından Fenerbahçe’nin, Benfica’dan transfer ettiği eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, bu kez saha dışındaki bir gelişmeyle gündeme geldi.

Kerem'in yeni lüks evi

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun “İstanbul’daki yeni evim” notuyla paylaştığı lüks konutun görüntüleri büyük ilgi topladı. Modern ve gösterişli detaylarıyla dikkat çeken ev, kısa sürede binlerce beğeni alırken, Kerem’in paylaşımına çok sayıda yorum yapıldı. Bazı taraftarlar oyuncunun yeni yaşamını tebrik ederken, bazıları ise transfer sürecinde yaşanan tartışmalara göndermede bulundu. Aktürkoğlu, Fenerbahçe’ye transferinin ardından yaptığı açıklamalarla Galatasaray camiasında geniş yankı uyandırmıştı. Şimdi ise yeni eviyle yeniden gündemin odağı haline geldi.