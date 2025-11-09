Son Mühür- Rap müziğin sevilen isimlerinden Lvbel C5, yaptığı son açıklamayla yeniden gündeme oturdu. Ünlü rapçi, kendisi hakkında yapılan “dini bütün, namazında niyazında” yorumlarına verdiği yanıtla sosyal medyada çok konuşuldu.

“Değişik modeller zannetmesinler”

Gece Muhabiri’nden Samet Aday’a konuşan Lvbel C5, geçmişteki dini yönüne dair yöneltilen soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Ünlü rapçi, hala inançlı bir yaşam sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“Ben hala namazında, niyazında bir adamım. Bizi öyle insanlar görüyor falan, böyle değişik modeller zannetmesinler.

Her zaman şükrümü, duamı ederim. Biz şükretmeyi bilen insanlarız. Allah’ı severiz, namazımızı kılarız, işimize bakarız.”

Mustafa Sandal sözleriyle gündem olmuştu

Lvbel C5, geçtiğimiz günlerde de Mustafa Sandal hakkında yaptığı açıklamayla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Ünlü rapçi, pop müziğin usta ismine yönelik sert ifadeler kullanarak şunları demişti: “Bitti onların devri. ‘Onun arabası var, güzel mi güzel’ diye şarkı yapıyorsun. Onlar arkadan havlarlar diyen birine laf ediyorsun. Eskisin, defol.”

Bu sözlerin ardından sosyal medyada büyük tartışmalar yaşanmış, müzik dünyasında kuşaklar arası polemik yeniden alevlenmişti.