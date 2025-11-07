Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, örgüt lideri olduğu iddia edilen tutuklu sanıklar Onur Apaydın ve İlker Oflu, SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada 2’si tutuklu 1’i tutuksuz sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ise mahkemeye katılmadı. Öte yandan davanın tutuksuz sanığı Nihal Candan, 21 Haziran’da hastanede hayatını kaybetmişti.

Sanıklar suçlamaları reddetti

Savunmalarını yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi ve haklarındaki iddiaların asılsız olduğunu ileri sürerek beraat talebinde bulundu. Müşteki avukatları ise dosyadaki eksiklerin giderilmesini ve sanıkların cezalandırılmasını istedi.

İki sanığa tahliye kararı

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hacı İsrafil Sağlam ve Umut Gül’ün tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Örgüt lideri olmakla suçlanan Onur Apaydın ve İlker Oflu için ise tutukluluğun devamına hükmedildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İddianame: Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 38 müşteki, 1 müşteki şüpheli ve Bahar–Nihal Candan kardeşlerin de aralarında olduğu 21 şüpheli yer alıyor.

İddianamede, Apaydın ve Oflu’nun liderliğindeki şebekenin ucuz araç satma vaadiyle “sazan sarmalı” yöntemi kullanarak vatandaşları dolandırdığı aktarıldı.

Candan kardeşler suç örgütünün yapısı içinde yer aldı iddiası

İddianamede, Bahar ve Nihal Candan’ın örgütün hiyerarşik ve organik yapısı içerisinde rol aldığı belirtildi. Fenomen kimlikleri nedeniyle toplumda tanınan kişiler olmalarının, mağdurların ikna edilmesinde kullanıldığı ifade edildi:

“Toplum tarafından bilinen simalar olmaları sebebiyle, örgüt toplantılarında mağdurların kandırılmasında etkin rol oynadıkları…”

Ayrıca örgüt lideri Onur Apaydın’ın bankacılık işlemlerini Bahar Candan üzerinden yönettiği ve suç gelirinin bu şekilde aklandığı iddia edildi.

Örgüt toplantılarında Candan kardeşler iddiası

İddianamede, mağdur temin etmekle görevlendirildiği belirtilen tutuklu sanık Hacı İsrafil Sağlam’ın ifadeleri de yer aldı.

Sağlam, bazı örgüt toplantılarına Nihal Candan’ın da katıldığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı: “Toplantıların ikisinde Nihal Candan’ı gördüm. Örgüt lideri Onur Apaydın’ın sevgilisiydi. Herkes ona saygılı davranıyordu. Toplantılarda araç alım-satım işleri konuşuluyordu.”

Candan kardeşler için istenen cezalar

İddianamede, Bahar Candan hakkında:

Suç örgütüne üye olmak suçundan 2–4 yıl

Nitelikli dolandırıcılık suçundan 2 kez 12–40 yıl olmak üzere toplam 14 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Nihal Candan için ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

Diğer 20 sanık hakkında da değişen oranlarda hapis talep edildi. Bahar Candan, 20 Eylül 2024’teki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.