Usta oyuncu Mustafa Alabora'nın eski eşi ve kendisi de tanınmış bir oyuncu olan Mehmet Ali Alabora'nın annesi olarak bilinen Betül Arım, son yıllarda "Yaşama Sanatı" seminerleriyle de gündeme geliyor.

Edremit kökenli bir ailenin çocuğu olan Arım, babasının askerlik mesleği nedeniyle Anadolu'nun farklı illerinde büyüdü ve Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde dünyaya geldi. Lise yıllarında İngilizce dersiyle imtihanı, onu beklenmedik şekilde tiyatro dünyasına yönlendirdi. O günden bu yana 50 yılı aşkın bir süre sahnelerden inmedi. Betül Arım kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi yapımlarda oynadı? İşte merak edilen tüm detaylar.

Betül Arım kimdir, nereli?

Betül Arım, 16 Temmuz 1954 tarihinde Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde doğdu. Ailesi Edremit kökenli. Babası subay olduğu için çocukluk yılları Anadolu'nun değişik şehirlerinde geçti. Lise döneminde İngilizce dersinde başarısız olması, yaşamının dönüm noktası oldu. Bu süreçte İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü sınavlarına girmeye karar verdi.

1970 yılında kazandığı konservatuvar eğitimini, beş yıllık programı sınıf atlayarak dört yılda tamamlayıp 1973'te mezun oldu. Henüz üçüncü sınıf öğrencisiyken İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye çıkmaya başladı. Böylece profesyonel sanat kariyeri eğitimi sırasında başlamış oldu.

Betül Arım kaç yaşında?

Betül Arım, 1954 doğumlu. 2026 yılı itibarıyla 71-72 yaşında. Yarım asrı aşan sanat kariyeriyle Türk tiyatro ve sinema dünyasının en deneyimli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Betül Arım'ın İstanbul Şehir Tiyatroları kariyeri

1973 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'na katılan Betül Arım, tam 31 yıl boyunca bu prestijli kurumda çalıştı. 2004 yılında kendi isteğiyle emekli olana kadar 50'den fazla tiyatro oyununda sahne aldı. Bu uzun soluklu kariyer boyunca çağdaş ve klasik pek çok eserde rol üstlendi.

2000 yılında "Aşk-ı Memnu" oyunundaki Firdevs Hanım karakteriyle Avni Dilligil En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Bu ödül, onun tiyatro sanatındaki ustalığının tescili oldu.

Betül Arım'ın dizi ve sinema kariyeri

Betül Arım, tiyatrodaki başarısını televizyon ve beyazperdeye de taşıdı. İlk sinema deneyimi 1981 yapımı "Yol" filmiyle başladı. Ardından onlarca yapımda yer aldı.

En çok bilinen dizi ve filmleri arasında şu yapımlar öne çıkıyor:

Vizontele (2000)

Avrupa Yakası (2004)

Kavak Yelleri (2007-2010)

Geniş Aile (2009-2010)

Yedi Kocalı Hürmüz (2009)

6 Mantı (2012)

Aşk Olsun (2015)

Görünen Adam (2017)

Erkek Severse (2022)

Arım, 2011 yılında "Aşağı Yukarı Yemişliler" dizisinde BKM Mutfak ekibiyle birlikte rol aldı. Bu projede Murat Eken, Büşra Pekin, Gülhan Tekin gibi isimlerle kamera karşısına geçti.

Betül Arım'ın seslendirme çalışmaları

Oyunculuğun yanı sıra 1970'li yıllardan itibaren seslendirme sanatçılığı da yapan Betül Arım, yüzlerce film, dizi ve reklam projesinde sesiyle yer aldı. Bu alanda da kendini kanıtlamış, birçok uluslararası yapımın Türkçe versiyonunda görev almış.

Betül Arım'ın özel hayatı: Eşleri ve çocukları

Betül Arım'ın üç evliliği oldu. İlk evliliğini 1975 yılında sahneledikleri "Ağrı Dağı Efsanesi" oyununda tanıştığı usta oyuncu Mustafa Alabora ile yaptı. Bu evlilikten 1977 doğumlu oğulları Mehmet Ali Alabora dünyaya geldi. Mehmet Ali Alabora da ailenin izinden giderek oyuncu oldu ve "Gişe Memuru", "Nefes: Vatan Sağolsun" gibi başarılı yapımlarda rol aldı. Betül Arım ile Mustafa Alabora'nın evliliği 1980 yılında sona erdi.

İkinci evliliğini oyuncu Ali Karagöz ile yapan Betül Arım'ın bu evlilikten Melissa Karagöz adında bir kızı var. Melissa Karagöz de sanat dünyasında yer alıyor.

Üçüncü evliliğini tiyatro oyuncusu Volkan Saraçoğlu ile gerçekleştiren Betül Arım, eşini 2014 yılında kaybetti.

Betül Arım'ın televizyon programları

Betül Arım, oyunculuğun yanı sıra televizyon sunuculuğu da yaptı. 2006 yılında TRT2'de 80 bölüm süren "Göz Önünde" adlı programı canlı yayında sundu. 2010 yılında ise Tempo TV'de 120 bölüm boyunca "Betül Arımla Ben de Varım" isimli kültür, sanat ve yaşam programını hazırlayıp sundu.

Bu programlarda sanat dünyasından konuklarla söyleşiler yaptı ve kültür-sanat gündemini takip etti.

Betül Arım'ın "Yaşama Sanatı" seminerleri

2006 yılından bu yana Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde "Yaşama Sanatı Öğretmenliği" yapan Betül Arım, çeşitli kurum ve kuruluşlara seminerler veriyor. Bu seminerlerde hayata dair farkındalık, bilinçli yaşam, kişisel gelişim gibi konuları işliyor.

2017 yılından itibaren "Dışarda Hiçbir Şey Var" adlı tek kişilik gösterisini tiyatro sahnelerinde sergiliyor. Bu gösteri, onun yaşama dair deneyimlerini ve felsefesini izleyiciyle paylaştığı özel bir performans.

Betül Arım'ın son projeleri

2022 yılında "Erkek Severse" dizisinde Nermin karakterini canlandıran Betül Arım, aynı yıl Kültür ve Sahne Sanatları Tiyatrosu'nun sahnelediği "Madam Giyotin" oyununda Fransa Kraliçesi Marie Antoinette rolüyle tiyatro sahnesine döndü.

Yaşama Sanatı seminerleri ve Instagram hesabı üzerinden 114 bin takipçisiyle iletişim kurmaya devam eden Arım, sanat dünyasındaki aktif varlığını sürdürüyor.