Aleyna Tilki, Danla Bilic, Melisa Döngel ve Ezgi Eyüboğlu gibi tanınmış isimlerle birlikte soruşturma kapsamında yer alan Yıldız, test sonucunun ardından sosyal medya hesabından Hicr Suresi 97. ayetini paylaşarak dikkat çekti.

Mümine Senna Yıldız kimdir, nereli ve ne iş yapıyor soruları, uyuşturucu soruşturması kapsamında adının yer almasının ardından merak konusu oldu. Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Yıldız'ın yaşamı, mesleği ve gözaltı süreciyle ilgili detaylar kamuoyunun gündeminde yer aldı. İşte Mümine Senna Yıldız hakkında bilinen tüm detaylar.

Mümine Senna Yıldız kimdir?

Mümine Senna Yıldız, sosyal medya platformu Instagram üzerinden içerik üreten bir isimdir. @sennaylldzz kullanıcı adıyla aktif olan Yıldız'ın Instagram hesabında yaklaşık 15 bin takipçisi bulunmaktadır. Sosyal medyada ağırlıklı olarak günlük yaşamına dair fotoğraflar ve kişisel paylaşımlar yapan Yıldız, moda ve yaşam tarzı içerikleriyle tanınmaktadır.

Mümine Senna Yıldız'ın herhangi bir televizyon programı, dizi, film ya da bilinen bir medya projesinde yer aldığına dair kamuoyuna yansıyan bir bilgi bulunmamaktadır. Sosyal medya içerik üreticisi (influencer) olarak tanımlanan Yıldız, marka iş birlikleri ve sponsorlu paylaşımlarla gelir elde etmektedir.

Mümine Senna Yıldız nereli ve kaç yaşında?

Mümine Senna Yıldız'ın nereli olduğuna ve kaç yaşında olduğuna dair kamuya açık doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Yıldız hakkında resmi bir biyografi veya doğum tarihi bilgisi henüz açıklanmamıştır.

Mümine Senna Yıldız ne iş yapıyor?

Mümine Senna Yıldız, sosyal medya içerik üreticiliği (influencer) yapmaktadır. Moda, güzellik ve yaşam tarzı kategorilerinde içerikler üreten Yıldız, sponsorlu paylaşımlar ve marka iş birlikleri üzerinden gelir elde etmektedir.

Bazı haber kaynaklarına göre, Mümine Senna Yıldız'ın Haziran 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Özel Kalem biriminde göreve başladığı ancak fiilen işe gitmediği ve maaş aldığı iddia edilmektedir. Yapılan incelemelerde Yıldız'ın mesaiye hiç gelmediği tespit edilmiş ve kurum yetkililerinin kendisine ulaşamaması üzerine durum tutanak altına alınmıştır. Bu gelişmelerin ardından iş akdinin feshedildiği öğrenilmiştir.

Mümine Senna Yıldız neden gözaltına alındı?

Mümine Senna Yıldız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 Aralık 2025 tarihinde gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak'ın da bulunduğu isimler gözaltına alındı.

Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Soruşturma kapsamında Yıldız'a "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlaması yöneltildi.

Mümine Senna Yıldız'ın test sonucu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında, gözaltına alınan şüphelilerin Adli Tıp'ta verdikleri kan ve saç örneklerinin sonuçları 7 Ocak 2026 tarihinde açıklandı.

Mümine Senna Yıldız'ın testi pozitif çıktı. Test sonuçlarına göre, Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız, kickboksçu Recep Men, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Gizem Türedi ve Mehmet Ali Gül'ün testlerinde "kokain" pozitif çıktı. Oyuncu İrem Sak ile fenomen Danla Bilic'in testleri ise negatif sonuçlandı.

Mümine Senna Yıldız'ın test sonrası paylaşımı

Testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız, test sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından Hicr Suresi 97. ayetini paylaştı. Paylaşımda yer alan ayetin Türkçe meali şu şekilde: "Yemin olsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını çok iyi biliyoruz..."

Bu paylaşım, Yıldız'ın test sonucuna ve kendisi hakkındaki haberlere verdiği tepki olarak yorumlandı.