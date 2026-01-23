Son Mühür/ Seçil Ünlü- Medicana International İzmir Hastanesi’ne bel fıtığı ameliyatı için giren ancak, hastaneden yüzde 83 engelli olarak çıkan Denizli Barosu avukatı Özlem Selek Koç’un, kendisini felç bırakmakla suçladığı ünlü Beyin Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr. Murat Sayın hakkında açtığı dava üst mahkemeye taşındı.

İzmir 54. Asliye Ceza Mahkemesi, Doç.Dr. Murat Sayın'a verdiği 2 yıl 6 ay hapis cezası, tarafların itirazıyla İstinaf Mahkemesi (Bölge Adliye Mahkemesi) gönderildi.

Ameliyat Değil 'Sahtecilik' Mahkum Ettirdi...



Kamuoyunda büyük yankı uyandıran davada, ünlü Beyin Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr. Murat Sayın ve hastane görevlileri tarafından gelişen komplikasyonları gizlemek adına hastane kayıtları üzerinde geriye dönük değişiklik yaptığı bilirkişi raporuyla kesinleşmişti.

Bilirkişinin tespit ettiği "log kayıtları", doktorun kendi kullanıcı adıyla sisteme girip "hastaya acil ameliyat önerildi ama kabul etmedi" şeklinde gerçeğe aykırı eklemeler yaptığını ortaya koymuştu.

Hayatım Karardı, Adalet Bekliyorum...



Kararın ardından tekerlekli sandalyesiyle açıklama yapan mağdur Avukat Özlem Selek Koç, ameliyatın hayatını kararttığını ancak gerçeklerin sahte belgelerle örtülmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

Mahkemenin hapis cezasını ertelememesi ve diğer 3 hastane personeli hakkında suç duyurusunda bulunması, hukuk camiasında "emsal niteliğinde" olarak değerlendirildi.

Şimdi Ne Olacak?



Beyin Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Sayın müdafilerinin "Sahteciliğin faydasız olduğu ve suç unsuru oluşmadığı" yönündeki savunmalarını reddeden yerel mahkeme kararını, şimdi İzmir Bölge Adliye Mahkemesi inceleyecek. Üst mahkeme kararı onarsa, ünlü cerrah Sayın'ın cezası infazı gündeme gelecek.

Medicana'dan açıklama var...



Haberle ilgili açıklamalar yapan Hastane yetkilileri, Beyin Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Sayın, bizim kadrolu hekimimiz değildir. Kendi özel muayenehanesinde hizmet vermektedir. Bu açıdan yaşanan olayla ilgili hastanemizin hukuki bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hastane personelimizle ilgili açılan davada henüz bir karar çıkmadı. Bu konuda da bir görüş vermek istemiyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.