İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil güvenlik müdahalesi
9 Mart sabahı saat 02.20 sıralarında, Seferihisar açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye yönlendirildi. KB-22 numaralı Sahil Güvenlik Botu ile yapılan müdahalede, hareket halindeki lastik bot durduruldu.
Göçmenler karaya çıkartıldı
Botta bulunan 45 düzensiz göçmen, ekipler tarafından karaya çıkarıldı. Sağlık kontrolleri tamamlanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.
