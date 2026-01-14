Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu Başkan Cemil Tugay yönetiminde gerçekleştirildi.

AK Parti Karşıyaka Meclis Üyesi Adem Öztürk’ün, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yönelik sözleri mecliste tansiyonu yükseltti.

AK Partili Öztürk’ün, “Bu yaşanan mali problemler aslında geçtiğimiz 8 ocak’ta Karşıyaka Belediye Başkanı’na da soruldu. Bu borçların karşılığı hakkında soru soruldu. Kendisi ne pandemiye ne de depreme değindi. Sizin bir dönem önceki yönettiğimiz Karşıya Belediyesi’ni ve şuanda da CHP’li partiliniz Karşıyaka Belediye Başkanınız ‘ yapılandırmadan dolayı ayda 200 milyon faiz ödemek zorunda kalıyorum. 3 nisan’da mazbata aldığımda İzmir’in en borçlu belediyesini teslim aldım dedi. Karşıyaka Belediye Başkanının Yamanlar Çöp Tesisi’ni getiren başkan olarak anılmak istemiyorum dediğini duydum. Kendisinin nerede büyüdüğünü bilmiyorum. Uzun zamandır Karşıyaka’ya gelmiş tek Karşıyakalı belediye başkanıyım dedi” şeklindeki ifadeleri üzerine Başkan Tugay’dan sert yanıt geldi.

TUGAY: BIRAKIN RAHATLASIN

Başkan Tugay, eleştirilere “Bırakın rahatlasın, ben yokken konuşmayacağını söylemiş. Böyle yaparak arkadaşımız şehrimize ve Karşıyakamıza hizmet ediyor” sözleriyle karşılık verdi. Bu açıklama mecliste gerilimi daha da artırdı.

KARŞILIKLI DÜELLO

Tartışma sırasında Ahmet Öztürk’ün, “Siz de böyle söz kesmeye devam edin” demesi üzerine Tugay, “Muhteşem konuşmanızı dinliyorum dedi. Öztürk ise," Sizi bekliyordum başkanım, siz meclislere katılmamayı adet edindiğiniz için” ifadelerini kullandı. Başkan Tugay ise bu sözlere “Şu anda mecliste değil miyim, nasıl bir saygısızlık” diyerek tepki gösterdi.