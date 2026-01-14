Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu Başkan Cemil Tugay yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantının en dikkat çeken gündem maddesi, Kemalpaşa ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Hayvancılık İhtisas Bölgesi’nin binlik ve 5 binlik imar planları oldu.

BOZTEPE: ACELEYE GETİRİLDİ, RİSKE ATILIYOR

AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, Halilbeyli bölgesine ilişkin 5 binlik planların 30 ay boyunca beklediğini belirterek, binlik planların 5 binlik planlarla uyumlu şekilde hazırlanmadığını savundu. Boztepe, “Bu alanda yapılan binlik plan, 5 binlik planın öngördüğü düzenlemelere uygun değil. 500 bin metrekarelik emsal artışı söz konusu. Böylesi ciddi bir planın aceleye getirilmesi, mülk sahiplerinin haklarını ve alanın plan bütünlüğünü riske atıyor” ifadelerini kullandı.

TUGAY: KOMİSYONA VE MECLİSE GÜVENİYORUM

Başkan Tugay, Boztepe’nin eleştirilerine yanıt olarak, planın henüz komisyonda olduğunu ve detaylı değerlendirmenin orada yapılacağını belirtti. Tugay, “Komisyonumuza ve meclisimize güveniyorum; konuyu tüm yönleriyle değerlendireceklerdir” dedi.

BOZTEPE: VİCDANLI DEĞERLENDİRİLSİN

Boztepe ise sürecin uzun bekleyişini eleştirerek, “Pazartesi günü planın geleceğini biliyordum ve emsal artışı konusunda uyardım. 30 ay bekleyen bir planın acil kaydıyla meclise gelmesi, ciddi bir sorumluluk gerektiriyor. Vicdanlı bir değerlendirme bekliyoruz” şeklinde konuştu.

CHP’li Nilüfer Bakoğlu Aşık ise plan sürecine dair farklı bir bakış açıları olduğunu ifade ederek, “Binlik plan henüz komisyonda inceleniyor, 5 binlik planı ise değerlendirmedik. Buradaki durum Menemen örneğiyle karşılaştırılamaz. Şehirleşme ve tarım alanlarıyla ilgili ihtiyaçları dikkate alıyoruz. Film yazılması doğru değil; plan süreci detaylı şekilde yürütülüyor” dedi.