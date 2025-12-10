Son Mühür- TBMM Genel Kurulu’nda kamuya işe alım süreçlerine ilişkin tartışma gündeme damgasını vurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iktidarın atama politikalarını eleştirerek liyakat ilkesinin zedelendiğini söyledi. Günaydın’ın “Hiç mi utanmıyorsunuz?” sorusu, Genel Kurul’da tansiyonu yükseltti.

“Binlerce genç işsizken ayrıcalıklı atamalar yapılıyor”

Günaydın, yaptığı konuşmada eski Ankara Üniversitesi Rektörü ve önceki dönem AK Parti milletvekili Necdet Ünüvar’ın çocuklarının kamu kurumlarında sınavsız şekilde görevlendirildiğini iddia etti.

“Binlerce emekçi iş ararken, belli çevrelere yakın isimlerin çocuklarının mülakatsız ve sınavsız kamuda istihdam edilmesi kamu vicdanını yaralıyor.” diyen Günaydın, Türkiye’nin liyakat temelli bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Günaydın ayrıca, “Bu dönemler bitecek; adaletin, ehliyetin ve ahlakın esas olduğu bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız.” ifadelerini kullandı.

Zengin’den sert tepki: “Bu üslubu kabul etmiyoruz”

Eleştirilerin ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Günaydın’ın ifadelerine karşı çıktı. Zengin, “Arka arkaya ‘utanmıyor musunuz’ diye soruyorsunuz. Bu soruya nasıl bir yanıt bekliyorsunuz? Evet, utanmıyoruz. Yaptığımız işten gurur duyuyoruz.” dedi. Genel Kurul’da yaşanan söz düellosu, oturumun en dikkat çeken başlıklarından biri oldu.