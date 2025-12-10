Son Mühür- Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanına katma değer vergisinde (KDV) iade hakkını “kısmen veya tamamen kaldırma ya da yeniden koyma” yetkisi tanıyan düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti. Yüksek Mahkeme, yetkinin kapsamının belirsiz ve sınırlarının çizilmemiş olması nedeniyle anayasanın vergiyle ilgili temel ilkelerini ihlal ettiğini belirtti. Karar, CHP’nin 2022 ve 2024 yıllarında yaptığı başvuruların ayrı ayrı değerlendirilmesi sonucunda verildi ve gerekçeli karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

HSK düzenlemesine yönetmelik eleştirisi

23 Haziran 2022’de yürürlüğe giren ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu’nda değişiklik yapan düzenleme, hakim ve savcı yardımcılarının atanma ve görevlendirme süreçlerinin Adalet Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesini öngörüyordu. CHP, temel esasların kanunda yer almaması nedeniyle kamu hizmetine girme ve çalışma haklarının ihlal edildiğini savundu.

Eğitim yetkisi anayasal bulunmadı

AYM, görevlendirmelere ilişkin düzenlemenin iptalini reddetti; ancak hakim ve savcı yardımcılarının eğitim süreçlerinin Türkiye Adalet Akademisi tarafından yönetmelikle düzenlenmesini öngören kısmı anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Mahkeme, meslek içi eğitimin çerçevesinin yasa ile belirlenmesi gerektiğini, bu yetkinin düzenleyici bir kuruma bırakılmasının anayasal güvencelerle bağdaşmadığını vurguladı. İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

KDV iadesi yetkisine “sınırsız” değerlendirmesi

Yüksek Mahkeme, 7491 sayılı Kanun’la Cumhurbaşkanına verilen KDV iadesini kaldırma veya yeniden getirme yetkisini de değerlendirdi. Mahkeme, verginin kanunla konulması, değiştirilmesi veya kaldırılması gerektiğine ilişkin anayasal ilkeyi hatırlatarak, Cumhurbaşkanına tanınan yetkinin sınırlarının belirgin olmadığını ifade etti. Bu nedenle düzenleme iptal edildi. Kararın yürürlüğe giriş tarihi 9 ay sonrası olarak belirlendi.