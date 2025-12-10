Son Mühür - Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Monaco ile Galatasaray, II-Louis Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadeleyi Monaco 1-0’lık skorla galip tamamladı.

''Pasif başkanımız, simitçi yöneticimiz...''

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimini hedef alan sert eleştirilerde bulundu. Gökbakar, paylaşımında “Pasif başkanımız, simitçi yöneticimiz… Bu kötü gidişin sorumlusu sizsiniz” sözlerini kullandı.

Şahan Gökbakar'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

''Bu sonucun mimarı sizlersiniz. Bu takımın hakkını hukukunu koruyamıyorsunuz! Ligde doğruyorlar, yoksunuz! Avrupa maçının olduğu gün TFF Başkanı sizlere ''Yanımda kuzu, dışarıda aslan yavrusu'' diyerek ayar veriyor! Sesiniz çıkmıyor, hiçbir tepki veremiyorsunuz. Bu takımın kadrosunu planlayamıyorsunuz! Takımın yedek kulübesinde tecrübeli oyuncu yok, iki yabancı kontenjanı boş! Siz; Pasif başkanımız, simitçi yöneticimiz. Bütün bu kötü gidişin sebebi sizin yönetiminiz!''