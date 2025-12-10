Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Monaco’ya 1-0 yenilince, ortaya konan etkisiz performans sonrasında sarı-kırmızılı yönetim yoğun eleştirilerin odağı oldu.

Galatasaraylılığıyla tanınan komedyen Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mağlubiyete sert çıkışarak yönetimi şu sözlerle hedef aldı:

''Bu sonucun mimarı sizlersiniz. Bu takımın hakkını hukukunu koruyamıyorsunuz! Ligde doğruyorlar, yoksunuz! Avrupa maçının olduğu gün TFF Başkanı sizlere ''Yanımda kuzu, dışarıda aslan yavrusu'' diyerek ayar veriyor! Sesiniz çıkmıyor, hiçbir tepki veremiyorsunuz. Bu takımın kadrosunu planlayamıyorsunuz! Takımın yedek kulübesinde tecrübeli oyuncu yok, iki yabancı kontenjanı boş! Siz; Pasif başkanımız, simitçi yöneticimiz. Bütün bu kötü gidişin sebebi sizin yönetiminiz!''

Şahan Gökbakar'ı takipten çıktılar

Gökbakar’ın bu paylaşımının sonrasında Galatasaraylı stoper Abdülkerim Bardakçı ile Monaco karşılaşmasına sonradan oyuna giren kaleci Günay Güvenç, ünlü komedyeni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı.