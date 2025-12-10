Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Irmakbaşı Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşandı. 06 FP 3243 plakalı minibüsün sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan minibüs sulama kanalına devrildi

Hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrol edemediği minibüs, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Minibüste bulunan tarım işçileri büyük panik yaşadı.

18 kişi yaralandı

Minibüste sürücüyle birlikte toplam 18 kişi yaralandı. Yaralıların bazıları kendi imkânlarıyla araçtan çıkarken, bazıları ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi bölgeye yönlendirildi. Sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Durumu hafif ve orta derecede olan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Minibüsün teknik kontrolleri ve sürücü ifadesi doğrultusunda kazanın kesin nedeni belirlenecek.