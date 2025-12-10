Son Mühür - Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı kasım verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 0,87, yıllık bazda ise yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.

"Yıl sonu yüzde 31 olacak''

Temmuz–aralık döneminde biriken enflasyon yüzde 11,20’ye yükseldi. Aralık enflasyonunun yaklaşık yüzde 1 gelmesi halinde, yıl sonu için hedeflenen yüzde 31 seviyesine ulaşılacağı belirtiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Yıl sonu yüzde 31” tahmini de bu hesaplamalarda önemli bir referans olarak kabul ediliyor. 3 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verisi öncesinde, yılbaşında zamlanacak kalemlerdeki artışlar da netleşmeye başladı.

Bedelli askerliğe rekor zam geliyor

Bu kalemler arasında en dikkat çeken başlıklardan biri de bedelli askerlik ücreti oldu. Bedelli ücreti, memur maaşlarında kullanılan aylık katsayıya göre belirleniyor. Şu anda 1,170211 olan katsayının, yıl sonu enflasyonuyla birlikte 1,389392 seviyesine yükselmesi öngörülüyor. Bu hesaplamaya göre bedelli askerlik ücreti 333 bin 454 TL’ye çıkacak.

Kritik tarih 3 Ocak

TÜİK, aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Ocak Pazartesi günü açıklayacak. Verilerin yayımlanmasının ardından SGK, bedelli askerlik ücretini resmi olarak güncelleyecek. Ödemelerin ise ocak ayının son haftasında alınmaya başlanacağı tahmin ediliyor.