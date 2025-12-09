Son Mühür - ‘Karayolları Trafik Yönetmeliği’ndeki değişiklikle ticari araçlarda kamera sistemi bulundurma zorunluluğu için son haftalara girildi. Taksi, minibüs, otobüs ve servis araçlarına kamera takılmaması durumunda hem idari yaptırımlar uygulanacak hem de araç muayenesinden ağır kusur nedeniyle geçiş izni verilmeyecek. Yönetmeliğe göre M2 ve M3 sınıfı yolcu taşıma araçları, belediyelerin yetkilendirdiği toplu taşıma araçları, taksiler ve dolmuşlar; kamera, takip sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonuyla donatılmak zorunda.

19 Ağustos 2025’te Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği, uygulamanın araçların model yılına göre kademeli olarak yürürlüğe gireceğini açıkladı. Buna göre:

- 2017 ve öncesi modellerde kamera zorunluluğu 1 Ocak 2028’de,

- 2018–2022 model araçlarda 1 Ocak 2027’de,

- 2023–2025 model araçlarda ise 1 Ocak 2026’da geçerli olacak.

Yılbaşına sadece üç hafta kala, ticari taşımacılık yapan birçok araç için zorunluluk fiilen yürürlüğe giriyor. Belirlenen tarihe kadar kamera taktırmayan araçlar hem para cezasına çarptırılacak hem de muayeneden geçemeyecek.

Kamera fiyatları ne kadar?

Piyasadaki araç içi kamera sistemleri, özelliklerine göre farklı fiyat aralıklarında satılıyor. Ortalama modeller 2 bin TL civarında başlarken; gece görüşü, yüksek çözünürlük ve geniş açılı kayıt desteği sunan sistemlerde fiyatlar daha da artıyor. Uzmanlar, kamera sistemlerinin sadece cezadan kaçmak için değil, kaza anında delil sağlamak, yolcu güvenliğini artırmak ve sürücüyü korumak açısından da önemli olduğunu vurguluyor. Yeni düzenlemeye göre kamera takmayan ticari araçlar, muayene sırasında ağır kusur kapsamında değerlendirilecek ve geri çevrilecek. Bu nedenle sürücülerin hem ceza ödememek hem de muayene sorunuyla karşılaşmamak için kalan kısa süre içinde araçlarına kamera sistemlerini taktırmaları gerekiyor.