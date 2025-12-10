Olay, 28 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelmişti.

Ünlü şarkıcı Güllü, 5’inci kattaki kapalı terasta kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı soruşturma başlatmıştı.

Gözaltılar İstanbul’da gerçekleştirildi

Soruşturma kapsamında, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ve yanlarında bulunan yaşı küçük bir kız çocuğu, Yalova Cinayet Büro ekipleri tarafından İstanbul Büyükçekmece'de bulundukları sitede gözaltına alındı. Üç şüpheli, işlemlerinin tamamlanması için Yalova’ya götürüldü.

Sağlık kontrollerinin ardından emniyete sevk

Yalova’ya getirilen şüpheliler, ilk olarak Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete teslim edildi.

Soruşturma çok yönlü devam ediyor

Savcılık, olayın kaza mı, ihmal mi yoksa başka bir müdahale sonucu mu meydana geldiğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Adli tıp raporları, kamera görüntüleri, telefon kayıtları ve olay yeri incelemeleri soruşturma dosyasına dahil edildi.