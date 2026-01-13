Son Mühür - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci’nin imzasını taşıyan resmi yazı 81 ile gönderildi. Yazıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde güncellenen öğretim programlarının beceri odaklı bir yapı üzerine kurgulandığı, bu yaklaşımın alan ve kavramsal becerilerin yanı sıra sosyal-duygusal öğrenme becerileri gibi pek çok unsuru kapsadığı ifade edildi.

Gelişim raporu uygulaması geliyor

Yazıda, söz konusu bileşenlerin öğrenme-öğretme süreçlerine yansıtılması, öğrenciler tarafından ne düzeyde kazanıldığının belirlenmesi ve bu sürecin somut verilerle öğrenci ile velilere sunulmasının, öğretim programlarının etkin biçimde uygulanması açısından önemli olduğu ifade edildi. Gelişim raporları sayesinde velilerin, çocuklarının öğrenme sürecindeki ilerlemeyi düzenli olarak izleyebileceği, öğrencilerin güçlü yönleri ile desteklenmesi gereken alanların daha sağlıklı şekilde tespit edilebileceği vurgulandı.

Bu uygulamanın okul-veli iş birliğini güçlendirdiği ve öğrencinin gelişiminin yalnızca okul ortamıyla sınırlı kalmadan bütüncül bir anlayışla desteklenmesine katkı sağladığına dikkat çekildi. Bu kapsamda, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak okul öncesi eğitim kurumlarında beceri edinim ve gelişim raporu, ilkokul birinci sınıftan başlayarak ise gelişim raporu verilmeye başlandığı hatırlatıldı. Ayrıca yazıda, derse özgü beceri gelişimlerinin izlenip değerlendirilmesine yönelik sürecin ilkokul 1 ve 2. sınıf düzeyinde sürdüğü belirtildi.

Detaylar belli oldu

Yazıda, bu eğitim öğretim yılının birinci döneminde ortaokul 5 ve 6. sınıflar ile lise hazırlık, 9 ve 10. sınıf öğrencilerine karne verilmeye devam edileceği belirtildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin beceri odaklı yapısı doğrultusunda, derslerin tüm bileşenlerinin değerlendirilmesi, öğrencilerin yıl boyunca bütüncül bir yaklaşımla izlenmesi ve gelişimlerinin düzenli olarak takip edilebilmesi amacıyla; öğretim programlarında yer alan ünite, tema ve öğrenme alanlarının işleniş süreleri dikkate alınarak, genel müdürlüklerce belirlenen tarihlerde öğretmenler tarafından sisteme veri girişi yapılması ve ikinci dönem sonunda karnelerle birlikte “gelişim raporu” verilmesi talep edildi.