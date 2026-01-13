Son Mühür- 28 Aralık'tan bu yana protesto gösterilerine sahne olan İran çareyi interneti keserek ülkeyi dünyadan tecrit etmekte bulmuştu.

Gösterilerin rejim değişikliğine yol açıp açmayacağının konuşulduğu ortamda, İran yönetimini göstericilere karşı silah kullanma uyarısıyla dikkat çeken ABD Başkanı Trump bu kez ekonomi silahını masaya sürdü.

Herhangi bir ülke mi?



ABD Başkanı Trump,

''"Hemen yürürlüğe girer şekilde, İslami İran Cumhuriyeti ile iş yapan herhangi bir Ülke, Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan tüm işler için yüzde 25 Gümrük Vergisi ödeyecektir. Bu Emir kesin ve nihaidir...." sözleriyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş oldu.



Buna saçmalık diyorum...



Çin konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından Fransız asıllı Arnaud Bertrand, ''Yanılıyor olabilirim ama buna saçmalık diyorum'' sözleriyle Trump'ın İran'la ilgili kararına katılmadığını vurguladı.

'Herhangi bir ülke'deki "herhangi" kelimesi çok iş yapıyor, çünkü İran'ın petrol ihracatının yüzde 90'ı Çin'e gidiyor hatırlatmasında bulunan Bertrand,

''İran, ABD çıkarları için Trump'ın, işler yeni yeni istikrara kavuşmuşken, halihazırda iki kez geri adım atmak zorunda kalmışken, Çin'le ticaret savaşını onun uğruna yeniden başlatmaya hazırlayacak kadar kritik mi? Bu, Trump standartlarına göre bile çılgınca geliyor.

Üstelik İran yıllardır maksimum ABD yaptırımları altında olduğu için, onunla ticaret yapan tüm ülkeler ABD tehditlerinden korkmayanlar. Dolayısıyla bu duyuru muhtemelen sıfır etki yaratacak.

Bu, yüz kurtarma amaçlı gösterişçi bir "sertlik" gibi görünüyor.'' değerlendirmesinde bulundu.



En çok etkilenen Türkiye olabilir...



İranve Orta doğu uzmanı Jeo Albant,

''Türkiye, İran'ın en büyük ticaret ortaklarından biri. 2025 verilerine göre, Türkiye-İran ticaret hacmi yaklaşık 7-10 milyar dolar civarında; Türkiye İran'dan başta doğal gaz olmak üzere enerji ithal ediyor (kış aylarında enerji ihtiyacının önemli bir kısmı buradan karşılanıyor), karşılığında ise makine, tekstil, gıda ve otomotiv ürünleri ihraç ediyor.

İran abluka altına alınırken en çok etkilenen ülke belki de biz olacağız.'' değerlendirmesinde bulundu.