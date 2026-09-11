İzmir Bakırçay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik 11 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan yeni düzenlemeye göre Bakırçay Üniversitesi öğrencilerinin rahatsızlığı veya tedavisi devam eden ve hükümlü öğrencilerin mazeretlerinin kabul edilmesi halinde ek 4 yarıyıla kadar daha kayıt dondurma hakları olacak.

Devamsızlığa net sınır

Yönetmelikle öğrencilerin derslere devam zorunluluğuna ilişkin oranlar da yeniden belirlendi. Buna göre; teorik ders saatlerinin en az yüzde 70’ine veya uygulama saatlerinin en az yüzde 80’ine katılmayan öğrenciler ilgili dersin yarıyıl veya yıl sonu sınavına giremeyecek.

Yıllık 60 AKTS

Yeni düzenlemeyle üniversitedeki programların müfredatlarında bir yılda alınması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin toplamı 60 AKTS olarak belirlendi. Gerekli hallerde bu miktarın Senato kararıyla artırılabilmesine imkan sağlandı.

Tıp Fakültesi ise bu düzenlemenin dışında tutuldu. Fakültede öğretim planlarının oluşturulmasına ilişkin usul ve esasların Senato tarafından kabul edilen ilgili yönergeyle belirlenmesi kararlaştırıldı.