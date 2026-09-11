İzmir Konak Meslek Yüksekokulu tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla üç farklı programa birer Dr. Öğretim Üyesi alınacağı duyuruldu. Öğretim üyesi kadrolarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olacağı, kadroların ise tam zamanlı olarak görev yapacağı belirtildi.

Hukuk mezunu aranıyor

İlk ilanda Mahkeme Büro Hizmetleri Programı için kadro açıldığı ifade edildi. Bu kadroya başvuracak adayların Hukuk Fakültesi mezunu olması ve Kamu Hukuku alanında doktora yapmış bulunması gerekiyor. Adayların ayrıca ilgili program alanında yükseköğretim kurumlarında en az üç yıl ders verme deneyimine sahip olması şartı aranıyor.

Sağlık İşletmecisi aranıyor

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı için açılan ikinci kadroda ise Sağlık Yönetimi lisans mezunu olma ve Sağlık Kurumları Yönetimi alanında doktora yapmış olmak şartı bulunuyor. Ayrıca yine ilgili program alanında en az üç yıl ders verme deneyimini belgelemeleri de zorunlu.

Dış Ticaret kadrosu da boş

Üçüncü kadro ise Dış Ticaret için ayrıldı. Bu kadroya başvuracak adayların Uluslararası Ticaret ve Finansman lisans mezunu olması, yine aynı bölümden veya İşletme alanından da doktora yapmış olma şartı var. Aynı şekilde alanıyla ilgili üç yıl ders verme deneyimini de yine belgelemesi gerekiyor.

Başvurular 15 gün içinde ve şahsen

Adayların başvuru sırasında başvurduğu programı belirten dilekçe ve Öğretim Üyesi Başvuru Formu ile birlikte YÖK formatında hazırlanmış özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösteren belgeleri ve bilimsel yayın ve çalışmalarını içeren dosyalarının bulunduğu CD veya USB bellekleri beş takım halinde hazırlayarak teslim etmesi gerekiyor. Yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi de isteniyor. Ayrıca adayların Akademik Personel Adayının Açık Rıza Metni’ni de sunması gerekiyor.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimi’ne şahsen yapılacak. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Posta ve internet üzerinden başvuru kabul edilmeyecek.



