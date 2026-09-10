Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, yılın ilk engelli memur yerleştirmesini 8-9 Ocak günlerinde kurayla tamamlamıştı. Şimdi ise sınav puanıyla yapılacak ana yerleştirme dalgası kapıda bekliyor. Binlerce aday kadro dağılımını araştırıyor.

Sosyal medyada ve forumlarda günlerdir süren hareketlilik, tercih kılavuzunun kapıya dayandığını gösteriyor. Süreç hayli kritik. Adaylar vakit kaybetmeden harekete geçmeye hazırlanıyor.

2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

2026 EKPSS tercihleri henüz başlamadı; ÖSYM ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni yerleştirme takvimini henüz kamuoyuna duyurmadı. Sınavın geride kaldığı 19 Nisan oturumunun ardından sonuçlar 12 Mayıs günü ilan edilmişti. Puanların sisteme düşmesiyle birlikte başlayan bekleyiş, sonbahar aylarının gelmesiyle kritik eşiğe dayandı.

Aşama Resmi durum Tarih veya platform EKPSS Sınavı Tamamlandı 19 Nisan 2026 Sonuç İlanı Açıklandı 12 Mayıs 2026 Tercih Kılavuzu Henüz çıkmadı ÖSYM duyurusu bekleniyor Tercih Başvurusu Başlamadı ais.osym.gov.tr

Gözler takvime çevrildi. Bakanlığın kurum bazlı talep toplama sürecini bitirmesinin ardından tercih ekranının erişime açılması planlanıyor.

ÖSYM tercih kılavuzu yayımlandı mı?

ÖSYM, 2026 EKPSS tercih kılavuzunu henüz yayımlamadı. Yıl içinde yalnızca ocak ayındaki kura ataması için kılavuz paylaşan kurum, puanlı genel atama tablosunu henüz duyuruya açmadı. Kılavuz çıktığı an ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları için ayrılan tüm kontenjanlar ile özel nitelik kodları gün yüzüne çıkacak.

Bürokrasideki kadro onayları tamamlanır tamamlanmaz liste erişime açılacak. Detaylar netleşecek. Şartları taşımayan kadroları seçenlerin yerleştirmesi geçersiz sayılacak.

Tercih işlemleri nereden ve nasıl yapılacak?

Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle bireysel olarak sisteme kaydedecek. Posta veya elden teslim edilen tercih formları hiçbir şekilde işleme alınmayacak.

Sistem açıldığında adaylara tanınan 30 tercih hakkı titizlikle kullanılacak. Yanlış kodlama hak kaybı doğurabilir. Süre daralıyor.