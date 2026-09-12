"AÖL kayıt yenileme başladı, kayıt ücreti ne kadar ve son gün ne zaman?" gibi sorulara yanıt arayan adaylar, sistem üzerinden harç yatırma adımlarını araştırıyor. Öğrenciler, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye hesabına ödemelerini aktararak kayıtlarını güncelleyecek. Zaman daralıyor.

Açık liseye ilk kez adım atanlar ile kaydını tazeleyenler için işlemler eş zamanlı yürüyor. Halk eğitimi merkezleri yoğun mesaiye hazırlanırken, adayların hata yapmamak adına adımları dikkatle izlemesi gerekiyor. Heyecan tırmanıyor.

AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 çalışma takviminde yeni kayıt ve kayıt yenileme bedelini 750 TL olarak belirledi.

Ödemeler odeme.meb.gov.tr adresinden tüm banka kartlarıyla yapılabiliyor. Adaylar ayrıca Ziraat Bankası, VakıfBank veya Halkbank ATM ve mobil kanallarından harçlarını yatırabiliyor. Şehit-gazi yakınları ve engelliler ise muafiyet belgelerini halk eğitimi merkezlerine teslim ederek hiçbir ücret ödemiyor. Hesaplar kapandı.

İşlem Türü Başvuru Ücreti Ödeme Kanalı 1. Dönem Kayıt Yenileme 750 TL odeme.meb.gov.tr / Banka ATM 1. Dönem Yeni Kayıt 750 TL odeme.meb.gov.tr / Banka ATM Ücret Muafiyeti Olan Öğrenciler Ücretsiz Halk Eğitimi Merkezleri

AÖL kayıt yenileme için son gün ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme başvuruları 12 Ekim 2026 Pazartesi günü mesai bitimiyle sona erecek.

Banka ve internet üzerinden ücret yatırma işlemi ise 12 Ekim gecesi saat 23.59'a kadar sürecek. Belirlenen tarihten sonra yatırılan paralar geçerli sayılmayacak ve sistem ders seçimine izin vermeyecek. Mezuniyet hedefindeki öğrencilerin takvimi kaçırmaması hayati önem taşıyor. Takvim işliyor.

Açık lise kayıt işlemleri nasıl yapılıyor?

Açık lise öğrencileri, harç ödemesini yaptıktan sonra aol.meb.gov.tr adresindeki bilgi yönetim sistemine giriş yaparak kayıt durumunu kontrol ediyor.

Ücret ödendikten hemen sonra sistem öğrenci kaydını çoğunlukla otomatik güncelliyor. İlk defa kayıt yaptıracakların ise biyometrik fotoğraf ve öğrenim belgeleriyle en yakın halk eğitimi merkezine başvurması şart koşuluyor. Adaylar takıldıkları her noktada MEBİM 444 0 632 danışma hattından yardım alabiliyor. Kapılar açık.