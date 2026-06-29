Giderek daha sık yaşanan sıcak hava dalgaları, klima kullanımını artırırken elektrik faturalarını da yükseltiyor. Enerji düşünce kuruluşu Ember'in yayımladığı son analiz ise bu tabloyu değiştirebilecek dikkat çekici bir gerçeği ortaya koydu. Araştırmaya göre tipik bir çatı tipi güneş paneli sistemi, günün en sıcak saatlerinde yaklaşık 5 saat boyunca bir konutun klima ihtiyacını tek başına karşılayacak seviyede elektrik üretebiliyor. Böylece güneş enerjisi, hem artan enerji maliyetlerini dengeleme hem de elektrik şebekesi üzerindeki baskıyı azaltma konusunda öne çıkıyor.

Çatı tipi güneş panelleri sıcak havalarda en verimli dönemini yaşıyor

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu, güneş enerjisi üretiminin en yüksek seviyeye ulaştığı saatlerle klima kullanımının zirve yaptığı zaman diliminin büyük ölçüde örtüşmesi oldu. Bu durum, güneş panellerinin ürettiği elektriğin doğrudan soğutma ihtiyacını karşılamasını sağlıyor. Ember'e göre Avrupa'da yaşanan son sıcak hava dalgası sırasında tipik bir çatı üstü sistem, günlük yaklaşık 5 saatlik klima kullanımına yetecek miktarda enerji üretti.

Birleşik Krallık'ta güneş paneline sahip yaklaşık 1,9 milyon hane de bu dönemde toplam 10 milyon saatlik klima kullanımına eşdeğer elektrik üretimi gerçekleştirdi. Bu üretim yalnızca hanelerin enerji giderlerini azaltmakla kalmadı, aynı zamanda elektrik şebekesinin en yoğun saatlerde karşılaştığı talebin de hafiflemesine katkı sundu. Özellikle sıcaklık rekorlarının kırıldığı günlerde bu denge, enerji sistemleri açısından kritik önem taşıyor.

Artan klima kullanımı elektrik tüketimini hızla yükseltiyor

İklim değişikliğiyle birlikte dünya genelinde soğutma ihtiyacının önümüzdeki yıllarda daha da büyümesi bekleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) verilerine göre bugün küresel elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 7'si mekan soğutma sistemlerinden kaynaklanıyor. Bu tüketim, yılda yaklaşık 1 milyar ton karbondioksit emisyonuna neden oluyor.

Projeksiyonlar ise tabloyu daha da çarpıcı hale getiriyor. Önümüzdeki 30 yıl içinde dünya genelindeki klima ve diğer soğutma cihazlarının sayısının üç kat artarak yaklaşık 5,5 milyar adede ulaşacağı öngörülüyor. Bu artış, enerji altyapıları üzerindeki yükü büyütürken yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini de artırıyor. Uzmanlar, özellikle çatı tipi güneş enerjisi sistemlerinin bu talebin önemli bölümünü karşılayabilecek potansiyele sahip olduğunu değerlendiriyor.

Soğutucu gazlar ve şehirlerde büyüyen ısı adası etkisi

Klimaların çevreye etkisi yalnızca tükettikleri elektrikle sınırlı değil. Cihazlarda kullanılan hidroflorokarbon (HFC) bazlı soğutucu gazlar, karbondioksite kıyasla çok daha güçlü sera etkisi oluşturabiliyor. Bu nedenle Avrupa Birliği, söz konusu gazların kullanımını kademeli olarak azaltmayı ve 2050 yılına kadar tamamen sonlandırmayı hedefliyor. Alternatif olarak öne çıkan propan gibi doğal soğutucu akışkanlar ise daha düşük çevresel etkiye sahip olsa da yanıcı özellikleri nedeniyle kurulum ve güvenlik süreçlerinde ek önlemler gerektiriyor.

Öte yandan klimalar, iç mekândan aldıkları ısıyı dış ortama aktardıkları için yoğun betonlaşmanın bulunduğu şehir merkezlerinde "kentsel ısı adası" etkisini de güçlendiriyor. Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verileri, Londra ve Paris gibi büyük kentlerin merkezlerinde gece sıcaklıklarının kırsal alanlara göre yaklaşık 4 derece daha yüksek seyrettiğini gösteriyor. Uzmanlar, yenilenebilir enerjiyle çalışan daha verimli soğutma sistemlerinin hem enerji tüketimini hem de şehirlerde oluşan ek ısı yükünü azaltabileceğini belirtiyor.