Evde kullanılan duvar renkleri ruh halini düşündüğümüzden çok daha fazla etkiliyor. Özellikle düşük doygunlukta mavi-yeşil ve açık nötr yeşil tonları, sakinlik hissini güçlendirirken stresin azalmasına katkı sağlıyor. Bu tonlar aynı zamanda yaşam alanlarını daha geniş göstererek ferah bir görünüm oluşturuyor.

Doğadan ilham alan renkler güven hissi oluşturuyor

Mavi-yeşil tonları suyu, açık yeşiller ise bitki örtüsünü çağrıştırıyor. Beyin bu renkleri güvenli ve sakin ortamlarla ilişkilendiriyor. Bu nedenle kalp atış hızı yavaşlıyor, stres hormonu azalıyor ve kişi kendini daha rahat hissediyor.

Parlak beyaz tonların oluşturduğu göz yorgunluğu da bu renklerde görülmüyor. Böylece ortam daha yumuşak ve dinlendirici bir atmosfere kavuşuyor.

Her oda için aynı renk doğru sonuç vermiyor

Renk seçimi yapılırken odanın kullanım amacı belirleyici oluyor.

Yatak odalarında yeşil ve mavi-yeşil tonları uykuya geçişi hızlandırıyor, dinlenme hissini artırıyor. Aynı renkler çalışma odalarında da dikkati koruyor ve zihnin daha sakin çalışmasını sağlıyor.

Banyolarda kullanıldığında ise spa hissi oluşturarak rahatlatıcı bir atmosfer meydana getiriyor.

Mutfakta sıcak tonlar öne çıkıyor

Mavi-yeşil tonları mutfak için doğru tercih olmuyor. Çünkü bu renkler iştahı ve enerjiyi düşürüyor.

Mutfak ve yemek odalarında sıcak toprak tonları, bej ve turuncu daha canlı bir ortam oluşturuyor. Bu renkler sohbeti destekliyor, yemek alanına hareket katıyor.

Evi olduğundan daha büyük gösteriyor

Mavi-yeşil renklerin dikkat çeken bir başka özelliği de mekân algısını değiştirmesi. Bu tonlar duvarları görsel olarak geri plana itiyor. Böylece odalar daha geniş, daha düzenli ve daha ferah görünüyor.

Küçük metrekareli evlerde bu etki çok daha belirgin hale geliyor.

Doğal dokularla etkisi güçleniyor

Yeşil tonları ahşap mobilyalar, taş yüzeyler, canlı bitkiler ve sıcak sarı aydınlatmalarla bir araya geldiğinde evin atmosferi tamamen değişiyor. Ortaya daha sıcak, daha dengeli ve günün yorgunluğunu geride bırakan yaşam alanları çıkıyor.

Boya değişikliği, evin enerjisini yenilemenin en pratik ve en ekonomik yollarından biri olarak öne çıkıyor. Küçük bir renk değişimi bile yaşam alanında hissedilir bir rahatlama sağlıyor.