Buzdolabı kapaklarını magnetlerle süslemek yıllardır devam eden bir alışkanlık olsa da bu durum cihazın çalışma düzenini doğrudan etkiliyor. Özellikle yeni nesil No-Frost modellerde dış yüzeyin tamamen kapatılması, buzdolabının daha fazla enerji harcamasına neden oluyor.

Modern buzdolaplarında ısı dış yüzeyden atılıyor

Eski tip modellerde ısı büyük ölçüde arka bölümden dışarı verilirken, yeni nesil No-Frost cihazlarda sistem farklı çalışıyor. Isının önemli bir bölümü yan paneller ve ön gövde üzerinden dışarı aktarılıyor.

Kapak ve gövdeyi çok sayıda magnet, broşür veya not kağıdıyla kaplamak, bu yüzeylerin görevini yerine getirmesini zorlaştırıyor. Isı içeride kaldığında kompresör normalden daha uzun süre devrede kalıyor. Sürekli çalışan motor ise daha hızlı yıpranır ve cihazın kullanım ömrü kısalıyor.

Ağır magnetler kapağın dengesini bozuyor

Sorun yalnızca ısı tahliyesiyle sınırlı kalmıyor. Çok sayıda seramik veya metal magnet zaman içinde kapak üzerinde ekstra ağırlık oluşturuyor.

Bu yük, menteşelerde küçük de olsa sarkmaya yol açıyor. Kapak tam kapanmadığında manyetik contalar görevini yerine getiremez ve içeri sıcak hava girer. Sonuç olarak buzdolabı istenen sıcaklığı korumak için sürekli çalışır. Bu da elektrik tüketiminin yükselmesine neden olur.

Radyasyon iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Toplumda sık sık dile getirilen "magnetler yiyecekleri bozar" veya "radyasyon yayar" iddiaları ise doğru değildir.

Magnetlerin oluşturduğu statik manyetik alan, gıdaların yapısını değiştirecek ya da insan sağlığını olumsuz etkileyecek özellik taşımaz. Bu nedenle magnetlerin zararı sağlık açısından değil, doğrudan buzdolabının çalışma sistemi üzerinde ortaya çıkar.

Magnetler için farklı bir çözüm öneriliyor

Hatıra magnetlerini sergilemek isteyenler için en pratik yöntemlerden biri mutfak duvarına metal pano yerleştirmektir. Böylece hem magnetler görünür kalır hem de buzdolabının dış yüzeyi gereksiz yükten kurtulur. Bu küçük değişiklik, cihazın daha verimli çalışmasına ve uzun yıllar performansını korumasına katkı sağlar.