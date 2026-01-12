Son Mühür - İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona’ya mağlup olan Real Madrid’de, Kylian Mbappe ile Arda Güler’in yedek kulübesindeki halleri öne çıktı.

O görüntü viral oldu

Final karşılaşmasında Real Madrid yedek kulübesinden paylaşılan bir kare, maçın ardından gündemin üst sıralarına çıktı. Kylian Mbappe ile Arda Güler’in mücadeleyi kulübeden takip ederken oldukça üzgün ve gergin yüz ifadeleriyle kameralara yansıdığı görüldü. Görüntülerin maç sonrasında paylaşılmasıyla birlikte sosyal medyada kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Kullanıcılar, iki futbolcunun mimiklerini “hayal kırıklığı”, “gerginlik” ve “moral bozukluğu” şeklinde değerlendirdi. Barcelona mağlubiyetinin ardından Real Madrid cephesindeki moralsiz hava dikkat çekerken, Mbappe ve Arda Güler’in görüntüleri de bu durumu yansıtan anlardan biri oldu.