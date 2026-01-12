Son Mühür- Sezona Kevin Durant takviyesiyle şampiyonluk hayaliyle giriş yapan Houston Rockets'ın son dönemdeki yenilgi serisi Kings karşısında da sürdü.

Alperen Şengün'ün sakatlık sonrası dönüş maçında 19 sayı, 9 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blokluk performansına rağmen Houston sahadan 111-98 yenik ayılan taraf oldu.



37 yaşına rağmen başarılı bir sezon geçiren Kevin Durant karşılaşmayı 23 sayı, 4 ribaund ve 6 asistle tamamladı.

Galibiyet hasreti üç maça çıkan Houston bu sonuçla Batı Konferansı'nda yedinci sıraya geriledi.

Kings'te DeMar DeRozan 22 sayıyla galibiyette en büyük pay sahibi olan oyuncu oldu.



Spurs, Timberwolves engeline takıldı...



Sonucu merakla beklenen karşılaşmada Victor Wembenyama'nın öncülüğünde şampiyonluk hayalleri kuran San Antonio Spur Minnesota Timberwolves'a konuk oldu.

Timberwolves sahadan 104-103'lük skorla galip ayrılmayı başardı.

Ev sahibi takımın yıldız oyuncusu Anthony Edwards 23 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Spurs'ta Wembanyama 29 sayı, 7 ribaund, 1 asist ve 3 top çalmayla oynamasına rağmen yenilgiyi engelleyemedi.

NBA'de gecenin sonuçları...



Kings- Rockets: 111-98

Suns- Wizards: 112-93

Timberwolves- Spurs: 104-103

Thunder- Heat: 124-112

Nuggets- Bucks: 108-104

Warriors- Hawks: 111-124