Son Mühür/ Begüm Mol- Ünlü sanatçı Mazhar Alanson’un eşi, 62 yaşındaki Biricik Suden, sosyal medyadaki spor ve dans videolarıyla dikkatleri üzerine çekti. Son paylaşımında spor salonunda verdiği kaslı pozu, kısa sürede takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Yıllardır spora önem veriyor

2003 yılında Mazhar Alanson ile evlenen Suden, uzun yıllardır spora olan ilgisi ve disipliniyle tanınıyor. Fit yaşam tarzıyla gençlere ilham veren Suden, düzenli antrenmanlarını ve spor rutiniyle elde ettiği sonuçları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Beslenme ve yaşam koçluğu yapıyor

Sporun yanı sıra beslenme, yaşam ve motivasyon koçluğu da yapan Suden, sağlıklı yaşam üzerine verdiği mesajlarla da dikkat çekiyor. Daha önce gelen bir yoruma verdiği esprili yanıtıyla gündem olmuş, takipçilerini güldürmüştü.

Kaslı pozu beğeni topladı

Son olarak spor salonunda kaslarını ön plana çıkaran bir fotoğrafını paylaşan Suden, hayranlarından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Enerjik tavırları ve disiplinli yaşam tarzıyla öne çıkan Suden, sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor.