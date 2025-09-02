Son Mühür- Uzun yıllardır Türk pop müziğinde hit şarkılarıyla adından söz ettiren Demet Akalın, “Yerinde Dur” isimli son çalışmasıyla listelerde üst sıralara yerleşmişti. Aralıksız süren konser programını tamamlayan sanatçı, yorgunluğunu atmak için Seul’e gitti.

Sosyal medyadan dikkat çeken paylaşım

Tatil sırasında kentin farklı uygulamalarını gözlemleyen Akalın, takipçileriyle ilginç bir not paylaştı. Sanatçı, şehirde çöp kutusu bulmakta zorlandığını dile getirerek, Güney Kore’de hırsızlık olaylarının neredeyse hiç yaşanmadığını öğrendiğini aktardı.

“Türkiye’nin gözünü seveyim”

Ünlü şarkıcı, çöp kutularının olmamasını şaşkınlıkla karşıladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hırsızlık yokmuş memleketlerinde, iyi güzel hoş da… Çöpleri millet dağıtıyor diye çöp kutusu koymuyorlar. Türkiye’nin gözünü seveyim ya.”

Her paylaşımı gündem oluyor

Sahne performansları kadar sosyal medyadaki samimi paylaşımlarıyla da gündemde kalmayı başaran Akalın, bu kez tatil notuyla konuşuldu. Sanatçının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.